ايران وعمان نحو ابرام اتفاقية للتجارة التفضيلية

العالم - ايران

جاء ذلك في اجتماع عقد بين الجانبين امس الاثنين في طهران في اطار زيارة الوزير العماني والوقد المرافق له معرض اكسبو 2023 للقدرات التصديرية الايرانية.

وأكد الوزير خاندوزي موافقته للمقترح العماني الداعي الى ابرام اتفاقية للتجارة التفضيلية بين البلدين، وأنه سيحظى بدعم وزارة الاقتصاد والمالية في اجتماع مجلس الوزراء الايراني.

وأشار الى موافقة الجانب العماني بافتتاح مكتب تمثيلي لشركة ايران خودرو لصناعة السيارات في عمان، معتبرا أن هذا الاجراء سيمهد لصناعة السيارات في السلطنة، وللاستثمار المشترك.

من جهته أكد وزير التجارة والصناعة العماني أن مقترح انتاج السيارات في السلطنة عبر استثمارات مشتركة سيتم تتدارسه.

وأشاد بعصرية وتطور الشركات الصناعة الايرانية، داعيا الى افتتاح وكالات لها لتصدير منتجاتها للسلطنة ودول الجوار.

اليوسف دعا ايضا وزارة الاقتصاد والمالية الايرانية بالتعاون بمجال توقيع اتفاقية للتجارة التفضيلية بهدف تسهيل العملية التصديرية بين الجانبين.