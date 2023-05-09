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بالصور..مراسم تشييع جثامين الشهداء القادة في غزة

بالصور..مراسم تشييع جثامين الشهداء القادة في غزة
الثلاثاء ٠٩ مايو ٢٠٢٣ - ٠٩:٢٦ بتوقيت غرينتش

تمت مراسم تشييع جثمامين الشهداء الثلاثة لقادة سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في غزة اليوم الثلاثاء الذين تم اغتيالهم بغارة للطيران الصهيوني على قطاع غزة.

العالم- فلسطين

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