السلطة الباكستانية تحتجز عمران خان خلال تواجده في المحكمة + فيديو

العالم - باكستان

وأصدر حزب PTI الذي يتزعمه خان، مقطع فيديو يظهر حشدا كبيرا من ضباط الشرطة يرتدون ملابس مكافحة الشغب يرافقون رئيس الوزراء السابق إلى سيارة كانت بانتظاره خارج المحكمة.

وقال محاميه في مقطع فيديو نُشر على تويتر إنه احتُجز خارج محكمة إسلام آباد العليا ، وإنه "أصيب بجروح بالغة" في هذه العملية.

نشرت مسؤولة في حزب PTI، مسرات شيما، مقطع فيديو على تويتر زعمت فيه أنهم "يعذبون عمران خان الآن إنهم يضربون خان".

ويواجه خان، الذي أطيح به من منصبه العام الماضي إثر تصويت بسحب الثقة عدة اتهامات بالفساد من بينها الاستيلاء على هدايا تعود للدولة قدمتها دول أخرى.

وأصدرت محكمة في إسلام آباد قرارا بتوقيف خان، فبراير الماضي، ولكنه تحصن في المجمع السكني حيث يقيم شرقي مدينة لاهور، وسط مؤيديه.