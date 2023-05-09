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مراسلة العالم تسرد قصة لقائها بالقيادي الذي استشهد في غزة

الثلاثاء ٠٩ مايو ٢٠٢٣ - ٠٩:٣٩ بتوقيت غرينتش

سردت مراسلة قناة العالم ذكريات مقابلتها مع الشهيد طارق عزالدين، بعدما حُكم عليه بالسجن مدی الحياة.

العالم - مراسلون

وقالت مراسلة العالم في غزة ان الشهيد طارق عزالدين هو مبعد من الضفة المحتلة تم تحريره في صفقة وفاء الاحرار وأبعد الی غزة.

وأشارت الی ان الشهيد طارق عزالدين حُرم طيلة أعوام السجن من لقاء أهله ثم أبعد الی غزة واستشهد في غزة وقد حرم أهله من القاء نظرة الوداع علی جثمانه الطاهر.

وأكدت ان الاحتلال الاسرائيلي حكم علی الشهيد طارق عزالدين بالسجن مدی الحياة و 20 عاماً و أشهر، مشيرة الی انها اجرت لقاء مع الشهيد علی شاشة قناة العالم بعد معركة سيف القدس فسألته لماذا كنت تبتسم بعد قرائة الحكم الاسرائيلي عليك؟ فأجاب انني كفلسطيني، حر ولن تقيدني الجدران. وكان يؤكد علی أمله بالمقاومة وتحول أمله يوماً الی حقيقة واستطاعت المقاومة ان تحرره من خلال أسر الجندي الصهيوني جلعاد شاليط ومبادلته بعدد من الاسری الفلسطينيين.

وأكدت مراسلة العالم ان طارق عزالدين بعد ما قضی أكثر من 15 عام في الاسر، بعدما خرج من السجن، بدل ان يكون متلهف للحياة، ظل وفياً للارض وللمبدأ الذي تم أسره بسببه.

وأوضحت مراسلة العالم اننا بعد استشهاده عرفنا انه كان من القادة المهمين في المقاومة.

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