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المصادقة على قانون مثير للجدل حول تعديل قانون الهجرة في اليابان

المصادقة على قانون مثير للجدل حول تعديل قانون الهجرة في اليابان
الثلاثاء ٠٩ مايو ٢٠٢٣ - ١١:٣١ بتوقيت غرينتش

صادق مجلس النواب الياباني، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون مثير للجدل من شأنه تعديل قانون الهجرة لتمكين السلطات من ترحيل الأفراد الذين يتقدمون للحصول على صفة لاجئ أكثر من مرة.

العالم - آسيا والباسفيك

وذكرت وكالة كيودو اليابانية، أن تمرير مشروع القانون في مجلس النواب يأتي في ظل معارضة قوية من أنصار طالبي اللجوء الذين قالوا إن المشروع يمكن أن ينتج عنه إعادة أشخاص يواجهون خطر الاضطهاد إلى بلادهم.

ومن المقرر أن يناقش مجلس المستشارين مشروع القانون.

ويشار إلى أنه لا يمكن لليابان حاليا ترحيل أجانب إلى بلادهم أثناء انتظارهم لنتيجة طلباتهم للحصول على صفة لاجئ، وتعتقد الحكومة أن الكثيرين يسيئون استخدام النظام من خلال التقديم عدة مرات بناء على نفس الأسباب للبقاء في البلاد.

ومن شأن مشروع القانون السماح للحكومة بإعادة الذين أخفقوا في إظهار سبب ضرورة منحهم صفة لاجئ عند التقديم للمرة الثالثة أو بعد ذلك.

ويتضمن التعديل المقترح أيضا منح الأفراد من المناطق المتضررة من الصراع صفة شبه لاجئ للسماح لهم بالبقاء في اليابان حتى إذا لم يستوفوا المعايير اللازمة للحصول على صفة اللجوء.

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