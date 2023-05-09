العالم - اليمن

ونعى المكتب في البيان استشهاد القادة الكبار في سرايا القدس الذين ارتقوا مع عائلاتهم ‏إلى الرفيق الأعلى جراء العدوان الصهيوني الغادر على قطاع غزة.

وتابع،"نتقدم إلى شعبنا الفلسطيني المظلوم وحركات المقاومة بالعزاء في استشهاد القادة الكبار في سرايا القدس وعوائلهم".

وحيا البيان الشعب الفلسطيني على تضحياته الكبيرة في سبيل قضية مقدسة، لافتا إلى أن الانتصار لها يتطلب المزيد من الصبر والتضحية حتى تحقيق النصر.

وجدد وقوف الشعب اليمني إلى جانب الشعب الفلسطيني، مؤكدا ايمانه بقدرة حركات الجهاد والمقاومة على مواجهة غطرسة العدو الغاشم.