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بمشاركة روسيا وإيران..

اجتماع وزيري خارجية تركيا وسوريا رسميا في موسكو غدا

اجتماع وزيري خارجية تركيا وسوريا رسميا في موسكو غدا
الثلاثاء ٠٩ مايو ٢٠٢٣ - ٠٣:٤٠ بتوقيت غرينتش

أعلنت تركيا، اليوم (الثلاثاء)، أن وزير خارجيتها مولود تشاويش أوغلو سيعقد غداً في موسكو أول اجتماع رسمي مع نظيره السوري فيصل المقداد منذ اندلاع الحرب السورية عام 2011.

العالم - تركيا

وأوضح وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو في تصريحات له،من ولاية أنطاليا،اليوم الثلاثاء،أنه سيشارك غدا في الاجتماع الرباعي مع نظرائه في روسيا وإيران والنظام السوري بالعاصمة الروسية موسكو الذي سيتيح "تبادل وجهات النظر حول تطبيع العلاقات بين تركيا وسوريا".

وأكد أن بلاده تهدف إلى "تحقيق الاستقرار والسلام الدائمين في سوريا، والتعاون لمكافحة التنظيمات الإرهابية، مضافا إلى ذلك، ضمان عودة السوريين إلى بلادهم ومنازلهم بطريقة آمنة وطوعية".

وفي وقت سابق الثلاثاء، توجه وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إلى العاصمة الروسية موسكو لحضور الاجتماع الرباعي مع نظرائه في روسيا وإيران والنظام السوري.

ومن المتوقع أن يعقد تشاووش أوغلو لقاءات ثنائية على هامش الاجتماع.

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