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'اتهامات متبادلة'..

حميدتي يتهم جيش السودان بقصف صاروخي على القصر الجمهوري القديم

حميدتي يتهم جيش السودان بقصف صاروخي على القصر الجمهوري القديم
الثلاثاء ٠٩ مايو ٢٠٢٣ - ٠٣:٤٣ بتوقيت غرينتش

اتهم الناطق باسم قوات الدعم السريع، قيادة من سماها بالقوات الانقلابية في السودان "الجيش السوداني وفلول النظام البائد المتطرفة، بشن هجوم صاروخي على القصر الجمهوري القديم وتدميره".

العالم - السودان

واستنكر الناطق باسم قوات الدعم السريع، نجم الدين عبد اللهـ هذا الهجوم، مؤكدا أنه لن يمر مرور الكرام، ويمضي دون رد مناسب.

وأشار إلى أن "استهدف الانقلابيين اليوم لعدد من المنشآت المدنية والأحياء السكنية والمصانع والمؤسسات الخاصة، مما تسبب بإصابة ومقتل عدد من المدنيين الأبرياء".

واختتم المتحدث بالقول إن"الانقلابين بلغوا من اليأس والفشل مرحلة جعلتهم يستهدفون المدنيين في حملة اعتقالات على أساس عنصري وقبلي الأمر الذي ستكون له انعكاسات سلبية".

وفي وقت سابق من اليوم، وجّه قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان،إتهاما الى قائد قوات الدعم السريع، حمدان دوقلو (حميدتي)قيامه بالاستعانة بمرتزقة من بعض الدول والأجانب، معلنا جاهزيته لأي مبادرة من شأنها وقف النهب والسلب وتخريب البنية التحتية في السودان.

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'اتهامات متبادلة'.. حميدتي يتهم جيش السودان بقصف صاروخي على القصر الجمهوري القديم