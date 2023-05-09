قائمة بأسماء شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة

العالم- فلسطين

وتبعًا للمعطيات التي نشرتها الوزارة، فإن من بين الشهداء 4 أطفال و4 سيدات، بالإضافة لإصابة 20 آخرين منهم 3 أطفال و7 سيدات، كما أن بين المصابين حالات حرجة.

وقالت الوزارة إن طواقمها لازالت مستمرة في اجلاء الضحايا من المناطق التي استهدافها الاحتلال الليلة، ما يعني أن عدد الشهداء والجرحى مرشح للزيادة.

ومن بين الشهداء أمين سر المجلس العسكري في "سرايا القدس" بقطاع غزة (ذراع حركة الجهاد الإسلامي العسكري) جهاد شاكر الغنّام ( 62 عاما)، وزوجته وفاء شديد الغنام ( 50 عاما).

واستشهد أيضًا المبعد طارق عز الدين ( 49 عاما) وهو أحد قيادات الجهاد الإسلامي في الضفة الغربية، إلى جانب طفليه علي طارق إبراهيم عز الدين ( 9 أعوام)، وميار طارق إبراهيم عز الدين ( 11 عاما).

كما طال القصف الإسرائيلي عضو "المجلس العسكري" وقائد المنطقة الشمالية في "سرايا القدس" خليل صلاح البهتيني ( 45 عاما)، وزوجته ليلي مجدي مصطفي البهتيني ( 44 عاما)، وطفلته الشهيدة هاجر خليل صلاح البهتيني ( 5 أعوام).

ومن شهداء الليلة الدكتور مدير مستشفى "الوفاء" الطبي جمال صابر محمد خصوان ( 53 عاما)، وزوجته الدكتورة مرفت صالح محمد خصوان ( 45 عاما)، ونجلهما يوسف جمال صابر خصوان ( 20 عاما).

كما ارتقت الشقيقتان دانيه علاء عطا عدس ( 19 عاما)، وإيمان علاء عطا عدس ( 14 عاما) جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.

وكان جيش الاحتلال أعلن البدء بشن عدوان على غزة أطلق عليه اسم "السهم الواقي"، تزامنًا مع قرارٍ بإغلاق معبر بيت حانون "إيرز" المخصص لتنقل الأفراد والحالات الإنسانية، ومعبر كرم أبو سالم التجاري الوحيد المخصص للبضائع والمساعدات الإنسانية.

يُذكر أن قطاع غزة شهد تصعيدًا لساعات في 2 مايو/ أيار الجاري بين فصائل المقاومة والاحتلال، في أعقاب استشهاد الأسير خضر عدنان القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في زنزانته الانفرادية، إثر إضراب عن الطعام استمر 86 يوما، خاضه طلبا للحرية.

وبشهداء الليلة يرتفع عدد الفلسطينيين الذين ارتقوا جراء اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي وإرهابه في قطاع غزة إلى 16 شهيدًا منذ مطلع العام الجاري 2023.