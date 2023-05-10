الأربعاء ١٠ مايو ٢٠٢٣
٠٤:٤٢ GMT
فارسی
البث المباشر

جريمة الاحتلال في غزة وتدفيعه الثمن

الأربعاء ١٠ مايو ٢٠٢٣ - ٠٣:٤٢ بتوقيت غرينتش

كيف يبدو رد فصائل المقاومة على عدوان غزة لتدفيع الاحتلال ثمن جريمته؟

العالم – مع الحدث

ما حجم التداعيات المترتبة على العدوان الذي ارتقى فيه ثلاثة من قادة الجهاد الاسلامي وعائلاتهم؟ هل مخاوف الكيان من الرد المحتوم الزمته بتفريغ مستوطنات غلاف غزة وطلب الاختباء في الملاجيء؟ ماذا عن الدخول في مواجهة واسعة مع الاحتلال قد تتدرحرج على ابعد من القطاع وغلافه؟

برنامج "مع الحدث" الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الاخبارية من استوديوهات بيروت تطرق الى رد المقاومة المرتقب على جريمة الاحتلال الاسرائيلي قتل قادة حركة الجهاد الإسلامي.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

يمكنكم متابعة الحلقة كاملة عبر الرابط التالي:

https://www.alalam.ir/news/6613583

روابط ذات صلة

الجهاد تنعي شهداء جنين وتؤكد على استمرار المقاومة

الـشهادة.. عند أطفال فلسطين لها الف معنى

الجهاد الإسلامي تنعى شهداء العدوان الصهيوني

سرايا القدس تنعى شهداءها القادة جهاد الغنام وخليل البهتيني وطارق عز الدين

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد.. المقاومة الفلسطينية ترد على عدوان الاحتلال

شاهد.. أطفال غزة ضحايا الصواريخ الفتاكة

من طهران.. الهلال الأحمر الإيراني.. خدمات إنسانية وتضحيات كبيرة

ملخص العين الاسرائيلية ما هدف الاحتلال استهداف فصيل معين خلال مجزرة غزة الوحشية؟

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 10-05-2023

تشاهدون هذه الليلة في برنامج مع الحدث.. تطورات غزة.. وبداية رد المقاومة بالصواريخ