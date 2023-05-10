جريمة الاحتلال في غزة وتدفيعه الثمن

العالم – مع الحدث

ما حجم التداعيات المترتبة على العدوان الذي ارتقى فيه ثلاثة من قادة الجهاد الاسلامي وعائلاتهم؟ هل مخاوف الكيان من الرد المحتوم الزمته بتفريغ مستوطنات غلاف غزة وطلب الاختباء في الملاجيء؟ ماذا عن الدخول في مواجهة واسعة مع الاحتلال قد تتدرحرج على ابعد من القطاع وغلافه؟

برنامج "مع الحدث" الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الاخبارية من استوديوهات بيروت تطرق الى رد المقاومة المرتقب على جريمة الاحتلال الاسرائيلي قتل قادة حركة الجهاد الإسلامي.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

يمكنكم متابعة الحلقة كاملة عبر الرابط التالي:

https://www.alalam.ir/news/6613583