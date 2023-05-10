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رأم الله.. اصابات شبان بعد هجوم المستوطونين بالرصاص الحي

رأم الله.. اصابات شبان بعد هجوم المستوطونين بالرصاص الحي
الأربعاء ١٠ مايو ٢٠٢٣ - ٠٧:١١ بتوقيت غرينتش

أصيب فجر اليوم الأربعاء، ثلاثة شبان بالرصاص الحي ورضوض خلال هجوم للمستوطنين بحماية قوات الاحتلال على بلدة دير دبوان شرق رأم الله.

العالم - فلسطين

وحسب ما نقلت وكالة "وفا" الفلسطينية بأن مستوطنين بحماية قوات الاحتلال هاجموا مزارعين على أطراف البلدة، وأطلقوا الرصاص تجاه الأهالي الذين تصدوا لهم، ما أدى لإصابة الشاب رضوان عواودة (17 عاما) بالرصاص الحي في منطقة البطن، والشاب فرناندو أمجد نصاصرة (18 عاما) برصاص التوتو المتفجر في الفخذ، بينما اصيب الشاب ربحي نصر خرمة (21 عاما) برضوض وكسور، وجرى نقلهم إلى مجمع فلسطين الطبي في مدينة رام الله.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة كفر نعمة غرب رام الله، واعتقلت ثلاثة شبان، هم: احمد نصر، وعلاء ابو عادي، ويوسف حنني، ودارت مواجهات خفيفة مع الأهالي، دون أن يبلغ عن إصابات.

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رأم الله.. اصابات شبان بعد هجوم المستوطونين بالرصاص الحي