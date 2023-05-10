انزعاج اميرکي من زيارة رئيسي لسوريا وعدم اکتراث ايراني

العالم - انقلاب الصورة

وقال نائب المتحدث باسم الخارجية الاميركية فيدانت باتيل:"ان استمرار النظام الايراني ونظام الاسد في تعميق علاقاتهما يجب ان يكون مصدر قلق كبير ليس فقط لحلفائنا وشركائنا ودول المنطقة بل للعالم بأسره".

فجاء الرد الايراني علی لسان المتحدث باسم الخارجية الايرانية ناصر كنعاني حيث قال في تغريدة:"اميركا قلقلة من زيارة السيد ابراهيم رئيسي الی سوريا ونتائج هذه الزيارة ووصفتها بالشريرة، من الطبيعي ان ينزعج هذا النظام الشرير بعد ان كسرت شوكته في سوريا والمنطقة كلها علی يد ايران ومحور المقاومة ويدرك ان عليه ان ينهي وجوده العدواني في سوريا، فلتنزعجي وتموتي بغيضك".

وللموضوع تفاصيل، يمكنكم مشاهدتها في الفيديو المرفق..

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https://www.alalam.ir/news/6613758