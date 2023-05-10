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'ثأر الأحرار'.. بيان للغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية.. جاهزون لكل الخيارات

'ثأر الأحرار'.. بيان للغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية.. جاهزون لكل الخيارات
الأربعاء ١٠ مايو ٢٠٢٣ - ١٢:٥٥ بتوقيت غرينتش

أصدر الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية بيانا بشأن عملية "ثأر الأحرار".

العالم - فلسطين

وجاء في البيان: إن عملية "ثأر الأحرار" تمثلت في توجيه ضربة صاروخية كبيرة بمئات الصواريخ لمواقع ومغتصبات وأهداف العدو.

وصرح البيان ان عملية "ثأر الأحرار" تأتي رداً على جريمة اغتيال قادة سرايا القدس المجاهدين عبر قصف همجي وغادر لمنازل مدنية

وأضاف عملية "ثأر الأحرار" تأتي كذلك رداً على القصف الهمجي الذي أدى إلى عدد من الشهداء المدنيين الأبرياء الآمنين في بيوتهم .. استهداف المنازل المدنية والتغول على أبناء شعبنا واغتيال رجالنا وأبطالنا هو خطٌ أحمر.

وصرح: عدوان الاحتلال سيواجَه بكل قوة وسيدفع العدو ثمنه غالياً والمقاومة جاهزة لكل الخيارات وإذا تمادى الاحتلال في عدوانه وعنجهيته فإنّ أياماً سوداءَ في انتظاره.

في السياق، قال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم: ردّ الغرفة المشتركة جاء موحداً ومنسّقاً وضمن ترتيبات ميدانية مشتركة بين كل الفصائل

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