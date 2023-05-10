الأربعاء ١٠ مايو ٢٠٢٣
٠٣:١١ GMT
فارسی
البث المباشر

'داعش' يتبنّى تفجير مركبة داخل مركز شرطة بدمشق تسبّب بمقتل ضابط سوري

'داعش' يتبنّى تفجير مركبة داخل مركز شرطة بدمشق تسبّب بمقتل ضابط سوري
الأربعاء ١٠ مايو ٢٠٢٣ - ٠٢:٤٦ بتوقيت غرينتش

تبنى تنظيم "داعش" الإرهابي، تفجير مركبة بعبوة ناسفة داخل مركز للشرطة في دمشق الأربعاء، ما تسبّب بمقتل ضابط برتبة مقدم وإصابة أربعة عناصر من الشرطة، وفق حصيلة رسمية.

العالم - سوريا

وأورد التنظيم في بيان “تمكنت مفرزة أمنية لجنود الخلافة من زرع وتفجير عبوة ناسفة على آلية داخل مركز للشرطة في منطقة برزة" حسب زعمه.

وقتل ضابط برتبة مقدّم من قيادة شرطة دمشق وأصيب أربعة عناصر آخرين بجروح الأربعاء جراء انفجار مركبة داخل مركز عملهم، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية السورية، من دون أن تتضح ملابسات الانفجار.

وأفادت الوزارة في حسابها على تطبيق تلغرام عن “استشهاد” مقدم من قيادة شرطة دمشق إثر انفجار مركبة في قسم شرطة برزة، على أن يشيّع إلى مثواه الأخير في محافظة السويداء (جنوب).

وكانت الوزارة أوردت في بيان سابق إصابة الضابط وأربعة من عناصر قسم شرطة برزة بجروح متفاوتة بسبب الانفجار، لافتة الى أنّ “التحقيقات مستمرة لكشف ملابسات الحادثة”.

وتشهد دمشق بين فترة وأخرى انفجار عبوات ناسفة موضوعة في سيارات مدنية أو عسكرية، من دون أن تتضح الخلفية أو الأسباب أو الجهة المسؤولة عنها. وغالباً ما تكون مرتبطة وفق المرصد السوري لحقوق الانسان بخلافات شخصية أو تصفية حسابات.

وفي الثاني من نيسان/أبريل، انفجرت عبوة موضوعة في سيارة مدنية في حي المزة، ما أدى إلى إصابة شخصين بجروح طفيفة، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي حينها.

روابط ذات صلة

غضب أميرکي من مفاعيل زيارة رئيسي لسوريا

دمشق والرياض تستأنفان عمل بعثتيهما الدبلوماسيتين

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 10-05-2023

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 10-05-2023

شاهد.. المؤتمر الثامن والثلاثون للأشعة بإستضافة طهران

بالفيديو.. اتفاق على رسم خريطة طريق لتعزيز العلاقات بين تركيا وسوريا

'داعش' يتبنّى تفجير مركبة داخل مركز شرطة بدمشق تسبّب بمقتل ضابط سوري

على هامش الإجتماع الرباعي في موسكو.. أمير عبداللهيان يلتقي نظيره التركي