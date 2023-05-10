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جبهة النصرة تشن هجوما بالطيران المسير على ملعب في ريف حماة

جبهة النصرة تشن هجوما بالطيران المسير على ملعب في ريف حماة
الأربعاء ١٠ مايو ٢٠٢٣ - ٠٥:٠٤ بتوقيت غرينتش

شن تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي، هجوما بطائرة مسيّرة على ملعب لكرة القدم أثناء إقامة دوري محلّي لطلبة المدارس.

العالم - سوريا

وقالت المصادر في حماة، أن مسلحي تنظيم "هيئة تحرير الشام"، الواجهة الحالية لتنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي في إدلب ، قاموا باستهداف ملعب كرة القدم لبلدة "شطحة" في ريف حماة الشمالي الغربي، بواسطة طائرة مسيرة مذخرة.

وقال أحد اهالي البلدة : أثناء حضور الأهالي للبطولة المدرسية المقامة في ملعب بلدة "شطحة"، تفاجأنا بطائرة مسيرة مذخرة استهدفت الملعب بقذائف صاروخية سقطت في محيط المكان دون تسجيل أي أضرار تذكر.

وأكد المصدر: "الحمد لله، لم يسفر الهجوم عن إصابات تذكر في صفوف الحضور واللاعبين"، مؤكدًا أن القذائف سقطت في منطقة خالية تماما.

وهذه ليست المرة الأولى التي تستخدم فيها المجموعات المسلحة مثل هذه الطائرات المسيرة المذخرة، في استهداف القرى والبلدات القريبة من خطوط التماس بين ريفي إدلب وحماة، إذ تمكنت وحدات الجيش السوري من إسقاط العديد منها عبر التعامل معها بالمضادات الأرضية، فيما تمكن بعضها من الوصول إلى هدفه في بعض الأحيان.

وتقوم "جبهة النصرة" بتعديل هذه الطائرات المسيرة بعد إدخالها من الأراضي التركية، ويقوم على هذه العملية فنيين من جنسيات أجنبية يعمدون إلى تذخيرها بقذائف أو قنابل صغيرة شديدة الانفجار.

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جبهة النصرة تشن هجوما بالطيران المسير على ملعب في ريف حماة

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