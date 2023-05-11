إدانات دولية واسعة للعدوان الإسرائيلي على غزة ودعوات لوقفه فورا

العالم - خاص بالعالم

وقالت الحركة على لسان المتحدث باسمها طارق سلمي، إن الجهاد وضعت شرطا لاستعادة التهدئة، متعلقا بوقف الاغتيالات نهائيا لقادة سرايا القدس، والمقاومة هي من تحدد نهاية المعركة.

مضيفا أن حركته تلقت دعوة مصرية لمناقشة آخر التطورات فيما يتعلق بالعدوان وان محمد الهندي مسؤول الدائرة السياسية في الحركة هو من يفاوض في القاهرة.



هذا وكانت المباحثات التي يقوم بها الوسطاء لوقف العدوان الاسرائيلي وايقاف اطلاق النار تعثرت.

وقالت مصادر فلسطينة ان تعثر المباحثات يعود الى إصرار كيان الاحتلال في عدم الالتزم بعدم القيام بعمليات الاغتيال الارهابية التي يقوم بها ضد الفلسطينيين وكذلك عدم قبوله بتسليم جثة الشهيد الاسير خضر عدنان.

وهذا ما ترفضه الفصائل الفلسطينية بشدة، خاصة وان كيان الاحتلال هو من بدا العدوان وقام بانتهاك بنود التهدئة السابقة التي اعلن الالتزم بها خلال الوساطات المتعددة.



وزير الخارجية المصري سامح شكري اكد ايضا إن جهود مصر للتهدئة في غزة لم تحقق نتائجها المرجوة، ودعا شكري خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزراء خارجية الأردن وألمانيا وفرنسا، المجتمع الدولي والدول الفاعلة والراعية لعملية السلام، إلى التدخل لوقف ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من عدوان.

مضيفا ان الاعتداءات الاسرائيلية تهدف للقضاء على الدولة الفلسطينية مضيفا أن الوضع المتفجر في الأراضي الفلسطينية نتيجة الاقتحامات المتكررة من جانب القوات الإسرائيلية وان واستهداف المدنيين، يمثل تصعيدا خطيرا ينذر بخروج الوضع عن السيطرة.

الأمر الذى يقتضى تكثيف جميع الجهود الدولية لوقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة، والعمل المنسق بين الأطراف الفاعلة إقليميا ودوليا لتحقيق هذا الغرض.

من جانبه طالب وزير الخارجية الاردني ايمن الصفدي المجتمع الدولي بالتركيز على حل الصراع، مشيرا إلى ان هناك حاجة ملحة للتحرك لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة وإطلاق أفق سياسي، واصفا ما يجري في غزة بالتصعيد الخطير، ومرده إلى فقدان الثقة والإجراءات التي تقوض حل الدولتين حسب تعبيره.

الى ذلك اعترفت وسائل إعلام إسرائيلية بأن لا مصلحة للاحتلال في مواصلة المعركة مع الفصائل الفلسطينية، لكنها نقلت عن مصدر سياسي قوله إن" إسرائيل"لم توافق على وقف الاغتيالات للوصول إلى تهدئة في غزة.

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