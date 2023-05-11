الخميس ١١ مايو ٢٠٢٣
٠٥:٠٥ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو..

إدانات دولية واسعة للعدوان الإسرائيلي على غزة ودعوات لوقفه فورا

الخميس ١١ مايو ٢٠٢٣ - ٠٤:٢٦ بتوقيت غرينتش

لا تهدئة مع استمرار التصعيد من قبل كيان الاحتلال الاسرائيلي وسياسة الاغتيالات هذا ما اكدته فصائل المقاومة في قطاع غزة، حيث جددت حركة الجهاد الاسلامي شروطها للوسطاء الدوليين.

العالم - خاص بالعالم

وقالت الحركة على لسان المتحدث باسمها طارق سلمي، إن الجهاد وضعت شرطا لاستعادة التهدئة، متعلقا بوقف الاغتيالات نهائيا لقادة سرايا القدس، والمقاومة هي من تحدد نهاية المعركة.

مضيفا أن حركته تلقت دعوة مصرية لمناقشة آخر التطورات فيما يتعلق بالعدوان وان محمد الهندي مسؤول الدائرة السياسية في الحركة هو من يفاوض في القاهرة.

هذا وكانت المباحثات التي يقوم بها الوسطاء لوقف العدوان الاسرائيلي وايقاف اطلاق النار تعثرت.

وقالت مصادر فلسطينة ان تعثر المباحثات يعود الى إصرار كيان الاحتلال في عدم الالتزم بعدم القيام بعمليات الاغتيال الارهابية التي يقوم بها ضد الفلسطينيين وكذلك عدم قبوله بتسليم جثة الشهيد الاسير خضر عدنان.

وهذا ما ترفضه الفصائل الفلسطينية بشدة، خاصة وان كيان الاحتلال هو من بدا العدوان وقام بانتهاك بنود التهدئة السابقة التي اعلن الالتزم بها خلال الوساطات المتعددة.

وزير الخارجية المصري سامح شكري اكد ايضا إن جهود مصر للتهدئة في غزة لم تحقق نتائجها المرجوة، ودعا شكري خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزراء خارجية الأردن وألمانيا وفرنسا، المجتمع الدولي والدول الفاعلة والراعية لعملية السلام، إلى التدخل لوقف ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من عدوان.

مضيفا ان الاعتداءات الاسرائيلية تهدف للقضاء على الدولة الفلسطينية مضيفا أن الوضع المتفجر في الأراضي الفلسطينية نتيجة الاقتحامات المتكررة من جانب القوات الإسرائيلية وان واستهداف المدنيين، يمثل تصعيدا خطيرا ينذر بخروج الوضع عن السيطرة.

الأمر الذى يقتضى تكثيف جميع الجهود الدولية لوقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة، والعمل المنسق بين الأطراف الفاعلة إقليميا ودوليا لتحقيق هذا الغرض.

من جانبه طالب وزير الخارجية الاردني ايمن الصفدي المجتمع الدولي بالتركيز على حل الصراع، مشيرا إلى ان هناك حاجة ملحة للتحرك لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة وإطلاق أفق سياسي، واصفا ما يجري في غزة بالتصعيد الخطير، ومرده إلى فقدان الثقة والإجراءات التي تقوض حل الدولتين حسب تعبيره.

الى ذلك اعترفت وسائل إعلام إسرائيلية بأن لا مصلحة للاحتلال في مواصلة المعركة مع الفصائل الفلسطينية، لكنها نقلت عن مصدر سياسي قوله إن" إسرائيل"لم توافق على وقف الاغتيالات للوصول إلى تهدئة في غزة.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

روابط ذات صلة

استشهاد نائب قائد القوة الصاروخية لسرايا القدس في عدوان اسرائيلي

غزة اليوم/28 شهيدا والمقاومة تتوعد برد واسع وتنفي التوصل لاتفاق الهدنة

شاهد.. كلمات مؤثرة لابنة القيادي علي غالي الذي اغتاله الاحتلال في خانيونس

الاحتلال يواصل قصف مناطق متفرقة من قطاع غزة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

المشهد اليمني.. إختلافات بين أطراف العدوان ومناورات عسكرية في صنعاء 

ماذا جاء في رسالة علماء لبنان للشعب الفلسطيني ؟

حركة الجهاد تدعو الفلسطينيين لترقب الساعة التاسعة

اعلام الاحتلال:الصاروخ الذي وصل جنوب تل أبيب تخطي "مقلاع داوود"والقبة الحديدة

شاهد/ لحظة إطلاق صاروخ بعيد المدى باتجاه تل أبيب

ملخص  قلم رصاص.. الانفراج الاقليمي وتراجع نفوذ أمريكا