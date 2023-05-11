كاميرا العالم ترصد طائرات الاستطلاع الإسرائيلية في سماء غزة

العالم - خاص بالعالم

وكانت قد شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، سلسلة غارات جديدة استهدفت خلالها مواقع وأراضي خالية فى مناطق متفرقة من قطاع غزة، وذلك لليوم الثالث على التوالى منذ بدء العدوان على القطاع فجر أمس الأول الثلاثاء.

وقالت مصادر فلسطينية إن طائرات الاحتلال استهدفت أراضي زراعية شرق بلدات بيت لاهيا، وبيت حانون، وجباليا، شمال القطاع، وموقعا شرق محافظة رفح، وأرضا خالية شرق محافظة خان يونس جنوب القطاع، ما أدى إلى أضرار مادية في الأماكن المستهدفة دون أن يبلغ عن إصابات.

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