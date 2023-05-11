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رسائل عودة الجامعة العربية لسوريا لمن يهمه الامر!

الخميس ١١ مايو ٢٠٢٣ - ٠٢:٥٨ بتوقيت غرينتش

أكثر من عقد من الزمن، وسوريا غائبة عن الجامعة العربية.. الجميع يعلم خلفيات هذا الغياب والحرب الدولية التي تعرضت لها سوريا في السنوات الأخيرة. اليوم تعود سوريا الى الجامعة العربية، أو الجامعة العربية تعود الى سوريا كما يفضل الكثير من الناشطين توصيف الخطوة.

تفاعل واسع جدا على مواقع التواصل الاجتماعي مع اعلان عودة دمشق لحضور اجتماعات وقمم الجامعة العربية. وعلقت "كوين إيمي": النبض يعـود إلى الجامعة العربية. سوريا قلب العـروبة النابض.

"عزوز" من الجزائر علق مشيرا الى دور الجزائر التي وقفت الى جانب سوريا دوال العقد الماضي. المهم للجزائر انها أرادت ان تعود سوريا إلى أحضان الجامعة العربية، والحمد لله عادت الباقي لا يهمنا.

أما "رحال" فغرد: عودة سوريا إلى الجامعة العربية يجعل تواجد أميركا في الشمال السوري غير شرعي ويجعل الجماعات التي تقاتل الجيش السوري خارجة على القانون. وكذلك يرسل رسالة إلى تركيا.

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