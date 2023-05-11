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يريفان: القوات الأذربيجانية تقصف مواقع أرمنية وسقوط جرحى

يريفان: القوات الأذربيجانية تقصف مواقع أرمنية وسقوط جرحى
الخميس ١١ مايو ٢٠٢٣ - ٠٥:٤١ بتوقيت غرينتش

قالت وزارة الدفاع الأرمنية، إن القوات المسلحة الأذربيجانية، قصفت في ساعة مبكرة من فجر اليوم الخميس، مواقع للجيش الأرمني باتجاه قرية سوتك بإقليم جيغاركونيك.

العالم- أسيا والباسفيك

وحسب وكالة "روسيا اليوم" جاء في بيان وزارة الدفاع: "في 11 مايو من الساعة 06:00 صباحا بالتوقيت المحلي أطلقت وحدات من القوات المسلحة الأذربيجانية نيران المدفعية وقذائف الهاون على مواقع أرمنية في اتجاه سوتك".

وأضافت الوزارة أنه حتى الساعة 07:00 (06:00 بتوقيت موسكو)، أصيب جنديان أرمنيان.

وأكدت الدفاع الأرمنية أن"إعلان وزارة الدفاع الأذربيجانية ب أن القوات المسلحة الأرمنية أطلقت النار مساء يوم 10 مايو باتجاه مواقع أذربيجانية، مما أدى إلى إصابة جندي من القوات المسلحة الأذربيجانية، غير واقعي وغير صحيح".

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