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تجدد القصف وإطلاق القذائف الصاروخية..

اطلاق صفارات الإنذار في مستوطنات غلاف غزة

اطلاق صفارات الإنذار في مستوطنات غلاف غزة
الخميس ١١ مايو ٢٠٢٣ - ٠٦:٠٥ بتوقيت غرينتش

وأفادت وسائل الإعلام صهيونية بأن صفارات الإنذار دوت في عدة مستوطنات "في غلاف غزة"، لتنذر بتجدد القصف وإطلاق القذائف الصاروخية والمدفعية من قطاع غزة.

العالم-فلسطين

وأطلقت فصائل المقاومة الفلسطينية صباح اليوم الخميس، قذائف صاروخية صوب مستوطنات غلاف غزة، وذلك بعد هدوء حذر لعدة ساعات، عقب سلسلة الغارات التي شنها الطيران الحربي الإسرائيلي فجرا، وأسفرت عن استشهاد 3 فلسطينيين.

وقالت قناة /كان/ العبرية الرسمية إنه "بعد 8 ساعات ونصف على آخر إطلاق من غزة، دوت صفارات الإنذار في كيسوفيم".

وعقب ذلك، تم رصد 6 قذائف "هاون" (مدفعية) أطلقت من القطاع باتجاه منطقة "كيسوفيم".

ويتعرض قطاع غزة، لليوم الثالث على التوالي، إلى عدوان إسرائيلي، بدأ باغتيال ثلاثة من قادة الجهاز العسكري لحركة الجهاد الإسلامي "سرايا القدس"، وأسفر عن 25 شهيدا 76 جريحا ودمار كبير في المباني والمنشآت.

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تجدد القصف وإطلاق القذائف الصاروخية.. اطلاق صفارات الإنذار في مستوطنات غلاف غزة

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