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العراق وإيران يوقعان مذكرة تفاهم لمكافحة آفة المخدرات

العراق وإيران يوقعان مذكرة تفاهم لمكافحة آفة المخدرات
الخميس ١١ مايو ٢٠٢٣ - ٠٩:٣٥ بتوقيت غرينتش

وقع وزير الصحة العراقي صالح الحسناوي، اليوم الخميس، مذكرة تفاهم مع الجانب الايراني خاصة بمكافحة افة المخدرات.

العالم-العراق

وذكر اعلام وزارة الصحة في بيان، ان "الاخير وقع مذكرة تفاهم مع الامين العام للجنة مكافحة المخدرات في جمهورية ايران الاسلامية اسكندر مؤمني ممثلا عن الجانب الايراني بمقر الوزارة".

وقال وزير الصحة إن "توقيع هذه المذكرة يأتي في إطار علاقات التعاون بين العراق وايران، من أجل العمل المشترك بين البلدين لمواجهة افة المخدرات"، مؤكدا "عزم الوزارة لتنفيذ أولويات البرنامج الحكومي الخاص بالقطاع الصحي".

وتتضمن مذكرة التفاهم تعزيز التعاون في مجال مكافحة المخدرات ومختلف المجالات، الصحية وفقاً للمصالح المتبادلة والقوانين المعمول بها بين البلدين الصديقين .

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