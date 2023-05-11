ردود فعل دولية خجولة على المجازر الاسرائيلية بغزة، شاهد ماذا تقول امريكا؟

وقال رياض منصور مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة في نيويورك: "لا توجد أي دولة تحترم القانون لا تندد بالاغتيالات وقتل الأطفال الأبرياء، بينما هم ينامون في أحضان أمهاتهم وآبائهم في منتصف الليل، كما كان الحال أمس في الصباح بقطاع غزة".

تصريحات مندوب فلسطين جاءت قبل بدء اجتماع مغلق وطارئ \لمجلس الامن الدولي دعت إليه الإمارات وفرنسا والصين بطلب فلسطيني وانضمت روسيا للدعوة، الذي انعقد دون أن يصدر عنه أي بيان صحافي أو رئاسي.

واقتصرت الادانات الدولية على الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الذي اعرب عن أسفه لسقوط شهداء مدنيين في غزة، معتبرا اياه أمراً غير مقبول، ويجب أن يتوقف على الفور.

كذلك دعت كل من إيرلندا وإسبانيا لوقف التصعيد في قطاع غزة، فيما أعربت ألمانيا عن صدمتها لسقوط ضحايا مدنيين في القطاع.

أما إسلاميا، فكانت إيران السباقة الى التنديد بجرائم الاحتلال وفي تغريدة على توتير أعاد المتحدث باسم الخارجية الايرانية ناصر كنعاني التذكير بحصيلة الفظائع الصهاينة.

وقال كنعاني: "في غضون يومين، استهدف المحتلون نحو مئتي نقطة في قطاع غزة. وكانت الأهداف الرئيسية للكيان هي المناطق السكنية التي خلفت أكثر من خمسة وعشرين شهيدا وعشرات الجرحى ، خاصة من الأطفال والنساء. وبالرغم من فظائع الصهاينة، إلا أن فلسطين المظلومة تقف قوية ، واستشهاد بعض قادة المقاومة لن يمنع من الرد على الكيان".

كذلك أدانت تركيا العدوان الاسرائيلي ووصفته بـ'الدنيء' أما عربيا فدعى مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، ، إلى تحرك دولي، ضد التصعيد الإسرائيلي.

وذلك بالتوازي مع اصدار كل من الجزائر ومصر والاردن وتونس وسلطنة عمان وقطر والامارات والكويت وموريتانيا بيانات ادانة للعدوان الوحشي على غزة.

وبينما تنصب المساعي الدولية على التهدئة، جدد مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك ساليفان التأكيد على دعم بلاده الصارم لأمن الكيان الإسرائيلي، ودفاعها المستميت عنه.