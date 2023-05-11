قرعة كأس آسيا 2024..ايران في المجموعة الثالثة

العالم-ايران

وحضر الحفل حشد كبير من ممثلي ومدربي الدول المشاركة وأساطير الكرة الاسيوية وضيوف الحفل، من ضمنهم مدرب المنتخب الوطني الايراني امير قلعة نوئي.

وحلت ايران حسب القرعة في المجموعة الثالثة مع الامارات وهونغ كونغ وفلسطين.

وجاءت نتيجة القرعة على النحو التالي:

المجموعة الأولى: قطر، الصين، طاجاكستان، لبنان

المجموعة الثانية: أستراليا، أوزبكستان، سوريا، الهند

المجموعة الثالثة: إيران، الإمارات، هونغ كونغ، فلسطين

المجموعة الرابعة: اليابان، أندونيسيا، العراق، فيتنام

المجموعة الخامسة: كوريا الجنوبية، ماليزيا، الأردن، البحرين

المجموعة السادسة: السعودية، تايلاند، قيرغيزستان، سلطنة عمان