شاهد.. ما هو سر قوة المقاومة الفلسطينية؟

العالم - خاص بالعالم

وأضاف، المناعمة في حديث لبرنامج "مع الحدث" على شاشة قناة العالم الإخبارية، أن غزة تعيش حالة من العزة والكرامة غير المسبوقة بعد أن دكت صواريخ المقاومة بصنع أياد فلسطينية وسط تل أبيب وباقي الأراضي المحتلة حيث انهارت أمامها القبة الحديدية ومقلاع داوود المجهزة بباتريوتأميركية وأدخلت الرعب في قلوب الصهاينة.

وأوضح المحلل السياسي، أن الشارع الفلسطيني يرى المقاومة هي المنفذ الوحيد بالعودة وتحرير كل الأراضي الفلسطينية.

وقال المناعمة، إن الشعب الفلسطيني في معركة ثار الأحرار أثبت أنه صاحب الأرض حيث خرج على الأسطح وهتف باسم المقاومة رغم العدوان الاسرائيلي الغاشم، بينما الإسرائيليون مع وزرائهم وجنودهم هربوا الى الملاجئ من صواريخ المقاومة مما يعطي أكبر برهانا على من هو المنتصر ومن هو المهزوم في هذه المعركة.

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