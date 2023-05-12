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معركة ثار الأحرار..

شاهد.. ما هو سر قوة المقاومة الفلسطينية؟

الجمعة ١٢ مايو ٢٠٢٣ - ٠٧:١٨ بتوقيت غرينتش

رأى المحلل السياسي وائل المناعمة، أن سر قوة المقاومة الفلسطينية في معركة "ثار الاحرار" وفي كل المعارك مع كيان الاحتلال الاسرائيلي هو الاحتضان الكامل من قبل الشارع الفلسطيني.

العالم - خاص بالعالم

وأضاف، المناعمة في حديث لبرنامج "مع الحدث" على شاشة قناة العالم الإخبارية، أن غزة تعيش حالة من العزة والكرامة غير المسبوقة بعد أن دكت صواريخ المقاومة بصنع أياد فلسطينية وسط تل أبيب وباقي الأراضي المحتلة حيث انهارت أمامها القبة الحديدية ومقلاع داوود المجهزة بباتريوتأميركية وأدخلت الرعب في قلوب الصهاينة.

وأوضح المحلل السياسي، أن الشارع الفلسطيني يرى المقاومة هي المنفذ الوحيد بالعودة وتحرير كل الأراضي الفلسطينية.

وقال المناعمة، إن الشعب الفلسطيني في معركة ثار الأحرار أثبت أنه صاحب الأرض حيث خرج على الأسطح وهتف باسم المقاومة رغم العدوان الاسرائيلي الغاشم، بينما الإسرائيليون مع وزرائهم وجنودهم هربوا الى الملاجئ من صواريخ المقاومة مما يعطي أكبر برهانا على من هو المنتصر ومن هو المهزوم في هذه المعركة.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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معركة ثار الأحرار.. شاهد.. ما هو سر قوة المقاومة الفلسطينية؟

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