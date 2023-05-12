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ما يهدد باضاعة الفرص وزيادة الازمة..

الشيخ ياسين: لا زال مدعو السيادة يلهثون وراء مصالحهم

الشيخ ياسين: لا زال مدعو السيادة يلهثون وراء مصالحهم
الجمعة ١٢ مايو ٢٠٢٣ - ٠٨:١١ بتوقيت غرينتش

رأى رئيس لقاء علماء صور ومنطقتها العلامة الشيخ علي ياسين العاملي في خطبة الجمعة، أنه "وبالرغم من المؤشرات الايجابية الواضحة التي تشهدها الملفات الداخلية اللبنانية، ما زال مدعوو السيادة يلهثون وراء مصالحهم المناطقية والطائفية الضيقة ما يهدد باضاعة الفرص وزيادة الازمة".

العالم - لبنان

وتابع : إن "العقم السياسي الذي نعاني منه هو نتيجة تبعية بعض الفرقاء للخارج وطائفية البعض وحرصهم على مصلحتهم الخاصة على حساب المواطن، الذي بات يدفع كلفة وجود نظام المحاصصة والطائفية والاحتكارات من لحمه الحي ومستقبله ومستقبل ابنائه".

اضاف: "إننا نعزي الشعب الفلسطيني وفصائل المقاومة بالشهداء، مؤكدين ان دماءهم ستثمر نصرا عاجلا غير اجل". وتابع: "إننا ندعو كل الاحرار في العالم للتضامن مع الشعب الفلسطيني ودعم مقاومته بكل السبل الممكنة، خصوصا انه يواجه ارهابا اسرائيليا يقتل الاطفال والنساء اكثر من استهدافه للمقاومين"، مؤكدا ان "ارادة المقاومة لدى الشعب الفلسطيني حجة على كل المطبعين والمستسلمين الذين ظنوا ان تطبيعهم سيحمي انظمتهم وإذ بالكيان يعجز عن حماية نفسه من صواريخ محلية الصنع".

وختم: "إن عودة سوريا للجامعة العربية هو اعلان انتصار خط المقاومة والممانعة على المشروع التطبيعي التكفيري الذي عاث قتلا وتدميرا في المنطقة خدمة للكيان الاسرائيلي الذي لن تحميه كل مخططات المشروع الصهيواميركي، لان الشعوب قالت كلمتها ومحور المقاومة بات على مشارف مرحلة جديدة من مراحل حرية وسيادة واستقلال المنطقة، مشددين على ضرورة استفادة لبنان من هذه الانتصارات والاجواء الايجابية لالغاء دور بقايا التابعين والفاسدين".

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ما يهدد باضاعة الفرص وزيادة الازمة.. الشيخ ياسين: لا زال مدعو السيادة يلهثون وراء مصالحهم

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