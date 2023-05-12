حالة طوارئ في مناطق كيان الاحتلال جرّاء صواريخ المقاومة

العالم - خاص بالعالم

هذا هو المشهد داخل الكيان بفعل اطلاق صورايخ المقاومة والتي ضربت عمق كيان الاحتلال من تل ابيب وصولا الى مدينة محيط القدس المحتلة ردا على جرائم الاحتلال.

فيما حذّر مسؤلون أمنيون من حالة الارباك والتخبط التي يعيشها المستوى السياسي بزعامة نتنياهو.

مشاهد سقوط الصواريخ على تل ابيب والقدس ومناطق أخرى داخل الكيان وفشل القبة الحديدية دفع حكومة نتنياهو وأذرعه الامنية للبحث عن خروج سريع مع تصاعد حالة الغضب بالشارع الاسرائيلي، فسارع الى وقف الاتصالات الهادفة للوصل الى تهدئة وبتكثيف الضربات تحديدا ضد حركة الجهاد الاسلامي.

مئات الصورايخ اطلقت من قطاع غزة نحو كيان الاحتلال محللون عسكريون رأوا تطورا كبيرا في قوة حركة الجهاد الاسلامي وفصائل المقاومة رغم أستهدافها وفشل للكيان ومنظومته الامنية بوقف أطلاق الصواريخ وتوفير الامن للمستوطنين.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...