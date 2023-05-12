تكتيك مدروس اعتمدته المقاومة وضع الإحتلال أمام واقع استنزاف مبرمج 

العالم - خاص بالعالم

أولى ملامح هذا الواقع، استراتيجية الرد لدى المقاومة. حيث كان الرد المدروس وغير السريع عاملا مهما في خلق مخاوف لدى سلطات الاحتلال.

حيث خلقت حالة الترقب التي عاشها المستوطنون لأيام قبل الرد القادم من غزة، خلق شعورا بالفشل في إنهاء قوة المقاومة التي وضعت الاحتلال امام واقع استنزاف مبرمج.

العامل الجديد الآخر يتمثل في فشل محاولات التفريق بين حركة الجهاد وحركات المقاومة، فتركيز الغارات الاسرائيلية على مواقع الجهاد وذكر اسم الحركة فقط في الاعلام العبري لم ينجح في عزلها في الميدان.

حيث ساهم ضبط النفس والاداء العالي لفصائل المقاومة في تقوية وضعها، وهو ما انعكس في تأكيد الغرفة المشتركة بان الإحتلال فشل في الاستفراد بحركة الجهاد دون غيرها.

وهو ما سيلقي بتبعاته السلبية على حكومة بنيامين نتنياهو وجيشه واستخباراته التي بنت كل دعايتها للحرب على قاعدة فرق تسد بين الفصائل.

إلى جانب ذلك، برزت القدرة الكبيرة للمقاومة على استهداف داخل الكيان، حيث تواصل إطلاق الصواريخ باتجاه الأراضي المحتلة، في خرق كبير للمنظومة التي لطالما تبجح بها الاحتلال.

فلم تنجح منظومة مقلاع داوود التي يكلف كل صاروخ منها مليون دولار في وقف الصواريخ التي دخل جديد منها في المعركة.

فيما تتعرض القبة الحديدية لانتقادات اسرائيلية لاذعة بعد فشلها في اعتراض صواريخ المقاومة، الى درجة أنها تطلق صواريخ عشوائيا دون انطلاق صواريخ من غزة .



كذلك دخل في المعركة بحسب مصادر اسرائيلية سلاح مسيرات المقاومة احيث تم قصف موقع نحال عوز العسكري واندلعت منه السنة الدخان

كل هذا ينعكس على موضوع وقف النار بين الطرفين. فبالرغم من اعلان حكومة نتنياهو وقف وساطات الهدنة واستمرار المعارك، الا ان فصائل المقاومة هي من يحدد طريقة انهاء الجولة الحالية.



وهنا يؤكد المتابعون ان اطالة امد المعركة سيزيد من منسوب خسائر الاحتلال، حيث اكدت حركة الجهاد والغرفة المشتركة ان الصواريخ ستطال عمق الكيان في حال استمر الاخير في استهداف المدنيين، وإدخال تكتيك الاستنزاف والتحكم الصامت ومفاجأة الاحتلال بالمعركة وان هناك الكثير من الاوراق التي ستفاجئ الإحتلال.



وعليه فإن المقاومة هي التي تتحكم بمسار المعركة، ليصبح وقف اطلاق النار مطلبا اسرائيليا، تجنبا لخسائر سياسية كبيرة جدا تلحقها صواريخ المقاومة بالكيان بشكل عام وبنتنياهو ومعه الليكود واليمين بشكل خاص.

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