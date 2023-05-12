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ما وراء تحذير برّي بضرورة انتخاب رئيس للبنان قبل نهاية الشهر المقبل؟

الجمعة ١٢ مايو ٢٠٢٣ - ٠٥:١٠ بتوقيت غرينتش

اكد عضو الكتلة التنمية والتحرير في البرلمان اللبناني النائب د. ايوب حميّد، ان خطاب رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، والذي وضع خلاله مواقيت معينة للانتهاء من عملية انتخاب رئيس جديد للبلاد.

وقال حميّد في حديث لقناة العالم خلال برنامج "استوديو بيروت": ان خطاب بري يحمل امرين، فهو من جانب يحثّ للبنانيين بالتوافق للوصول الى اختيار رئيس جديد للبلاد، ومن جانب آخر، توجيه تنبيه الى ما يمكن ان يترتب على الشق المتعلق بحاكمية البنك المركزي، وصولاً الى مرحلة لاحقة بانتهاء ولاية قائد الجيش اللبناني.

واعتبر ان الشق الاول يتعلق بالدرجة الاولى بالطائفة المسيحية، من اجل حثها على التوافق، باعتبار ان الجزء الاساسي من عملية التعطيل المستمرة للوصول الى اختيار رئيس جديد للبنان هو البيت المسيحي والماروني بالتحديد.


تابعوا المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

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ما وراء تحذير برّي بضرورة انتخاب رئيس للبنان قبل نهاية الشهر المقبل؟

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