العلاقات الاقتصادية البينية لطهران والرياض مربحة وتفيد دول المنطقة

وأضاف خاندوزي الذي زار جدة بالمملكة العربية السعودية لحضور الاجتماع السنوي للبنك الإسلامي للتنمية(IsDB) على هامش الاجتماع: تقوم سياسة الرئيس الإيراني اية الله ابراهيم رئيسي على تعزيز العلاقات مع دول الجوار.

وقال: لقد حققنا إنجازات عظیمة للغاية خلال عام ونصف العام الماضي ونتوقع أن نشهد زيادة في تفاعلات إيران الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع الدول المجاورة.

وأشار خاندوزي إلى أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين إيران والسعودية بوساطة دول صديقة سيزيد من فرص التجارة والاستثمار بين البلدين.

وقال المتحدث الاقتصادي للحكومة الايرانية: نعتقد أن تطوير العلاقات والتفاعلات الاقتصادية بين إيران والسعودية علاقة مربحة للجانبين ولا تقتصر فوائدها على البلدين فحسب بل سيشمل جميع دول المنطقة.

ووصل وزير الاقتصاد الايراني سيد احسان خاندوزي على رأس وفد اقتصادي الى مطار جدة للمشاركة في اجتماعات البنك الاسلامي للتنمية حيث كان في استقباله مسؤولين سعوديين ومدراء البنك الاسلامي للتنمية واعضاء القنصلية الايرانية.

وعقد لقاءات مع المسؤولين السعوديين والحضور في اجتماع البنك الإسلامي للتنمية والقاء كلمة فيه تعد من بين أهم أهداف هذه الزيارة.

وهذه هي الزيارة الأولى لمسؤول في الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى المملكة بعد الاتفاق الأخير مع هذا البلد.

ويرافق الوزير خاندوزي في هذه الزيارة النائب في مجلس الشورى الاسلامي السيد شمس الدين حسيني .