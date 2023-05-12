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الصحة الفلسطينية: ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 33 شهيدا

الصحة الفلسطينية: ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 33 شهيدا
الجمعة ١٢ مايو ٢٠٢٣ - ٠٢:٤٢ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 33 شهيدا منهم 6 أطفال و3 نساء وإصابة 111 آخرين.

العالم - خاص بالعالم

هذا ودخل العدوان الصهيوني على قطاع غزة، يومه الرابع بسلسلة غارات جديدة، على مواقع مختلفة، بعد يومٍ دامٍ شهد ارتقاء 8 شهداء، بينهم قياديان في سرايا القدس.

واستشهد فجر اليوم الشاب عليان عطا عليان أبو وادي (36 عامًا) من شمال قطاع غزة، متأثرًا بإصابته بغارة إسرائيلية أمس.

كما قصفت طائرات إسرائيلية منزلا سكنيا بحي النصر في مدينة غزة. وأعلنت حركة الجهاد الإسلامي أن "قياديا بارزا في جناحها العسكري (سرايا القدس) استشهد في القصف".

وقبيل ظهر اليوم أعلنت سرايا القدس أن المقاومة الفلسطينية وجهت ضربة صاروخية مركزة ضمن عملية ثأر الأحرار، على مرحلتين تجاه القدس المحتلة وتل أبيب ومدن ومغتصبات الكيان الاسرائيلي ردًا على الاغتيالات واستمرار العدوان على الشعب الفلسطيني.

وصباحًا، نفذت طائرات الاحتلال عدة غارات بعد هدوء حذر استمر عدة ساعات فجرًا، مستهدفة أراضٍ زراعية في أرجاء مختلفة من القطاع.

ومنذ فجر الثلاثاء 9 آيار/ مايو الجاري، تواصل قوات الاحتلال الصهيوني عدوانًا واسعًا على قطاع غزة، عبر طيرانها الحربي ومدفعيتها، بما في ذلك قصف منازل على رؤوس قاطنيها، واستهداف أراضٍ وتجمعات ومواقع مختلفة.

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الصحة الفلسطينية: ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 33 شهيدا

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