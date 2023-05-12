بلجيكا تخصص 92 مليون يورو لدعم أوكرانيا

العالم- أوروبا

وحسب وكالة "روسيا اليوم" نصف هذا المبلغ مخصص للمساعدات العسكرية، وخاصة لتوريد المدرعات والأسلحة والذخيرة. بالإضافة إلى ذلك، سيتم توجيه 46 مليون يورو "لدعم سكان أوكرانيا وتقوية الوجود الدبلوماسي البلجيكي".

وفي نهاية مارس، أعلنت الحكومة البلجيكية أنها ستستخدم عائدات الضرائب على الأصول الروسية المجمدة في البلاد لدعم أوكرانيا بشكل مباشر، وكذلك لدمج الأوكرانيين في بلجيكا. في ذلك الوقت، تم ذكر مبلغ حوالي 625 مليون يورو.

وفي وقت سابق، ذكر رئيس وزراء المملكة، ألكسندر دي كرو، أن بلجيكا تستخدم الدخل من الأصول الروسية المجمدة لمساعدة أوكرانيا.

وفي يناير 2023، أعلنت السلطات البلجيكية أن البلاد ستزود أوكرانيا بحزمة مساعدة عسكرية بقيمة 92 مليون يورو. وأوضح أن الشحنة ستشمل مركبات وأنظمة محمولة مضادة للطائرات وأسلحة صغيرة وأسلحة خفيفة مضادة للدبابات.