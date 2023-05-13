السبت ١٣ مايو ٢٠٢٣
٠٦:٢١ GMT
فارسی
البث المباشر

وثائقي نهاية إرهابي

السبت ١٣ مايو ٢٠٢٣ - ٠٥:٣٦ بتوقيت غرينتش

وثائقي "نهاية إرهابي" تتطرق الى حياة و الإجراءات الوحشية والإرهابية لحبيب فرج الله جعب، الملقب بـ "حبيب أسيود" زعيم زمرة "تحریر الأحواز" الإرهابية والضي قام بتخطيط وتنفيذ العديد من عمليات التفجير والعمليات الإرهابية في محافظة خوزستان، وقتل الأبرياء وتدمير الممتلكات العامة. يذكر أن حبيب أسيود أعدم قبل أسبوع بسبب إرتكابه الجرائم الإرهابية.

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

عشرات المغاربة يتظاهرون ضد التطبيع مع الإحتلال الإسرائيلي

شاهد...سرايا القدس تكشف عن صاروخ "براق 85"

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو..شهيدان و7 إصابات برصاص قوات الاحتلال في مخيم بلاطة

قوات الاحتلال تحاصر منزلاً في مخيم بلاطة شرق نابلس

السودان.. دائرة الاشتباكات تتوسع والخارجية ترفض انعقاد جلسة مجلس حقوق الانسان

شاهد...سرايا القدس تكشف عن صاروخ "براق 85"

ارتقى..و هو يعمل في ارضة، الشهيد محمد ابو طعيمة

تطور إيجابي في الرد على العدوان الصهيوني + فيديو