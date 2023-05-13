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ینی شفق: السلطات التركية تضبط أوراق اقتراع "مزورة" لصالح كليجدار أوغلو

ینی شفق: السلطات التركية تضبط أوراق اقتراع
السبت ١٣ مايو ٢٠٢٣ - ٠٨:١٣ بتوقيت غرينتش

ذكرت تقارير إعلامية تركية، أنه تم ضبط أوراق اقتراع للانتخابات الرئاسية في مركبة تابعة لمسؤول في حزب الشعب الجمهوري، وتم العثور عليها مختومة بالتصويت لصالح مرشح المعارضة كمال كليجدار أوغلو.

العالم - تركيا

ووفقا لصحيفة "يني شفق" التركية، عثر على هذه الأوراق الانتخابية في سيارة رئيس الحزب المعارض في إحدى المناطق بولاية قونية، وصودرت 41 بطاقة اقتراع، كانت قد ختمت بالتصويت بـ"نعم" لصالح كمال كليجدار أوغلو الذي يمثل "الطاولة السداسية".

ومن المقرر أن تشهد تركيا في 14 مايو/ أيار الجاري إجراء الانتخابات الرئاسية والعامة، ويبلغ عدد من يحق لهم التصويت 64 مليونا و113 ألفا و941 ناخبا، وفق اللجنة العليا للانتخابات.

وانتهت مساء الثلاثاء 9 مايو، عمليات التصويت للانتخابات الرئاسية والعامة التركية في الممثليات بالخارج، والتي بدأت في 27 أبريل/ نيسان.

وأردوغان هو الرئيس الثاني عشر والحالي لتركيا منذ عام 2014، وسبق أن شغل منصب رئيس الوزراء من عام 2003 إلى عام 2014، وكان رئيسا لبلدية إسطنبول من عام 1994 إلى عام 1998.

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ینی شفق: السلطات التركية تضبط أوراق اقتراع "مزورة" لصالح كليجدار أوغلو