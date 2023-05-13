القاء القبض على المتسببين باستشهاد قائد مخفر ميناء جارك في جنوب ايران

العالم - ايران

فقد اعلن قائد قوى الامن الداخلي في محافظة هرمزكان الايرانية العميد "غلام رضا جعفري" ان فريقا من قوى الامن شكل من اجل التعرف على الجناة والقاء القبض عليهم وقد تمكن هذا الفريق المؤلف من ضباط دائرة مكافحة المخدرات في ميناء لنكة التابعة لمحافظة هرمزكان (يعتبر ميناء جارك من توابع ميناء لنكة)، وبالتعاون مع قسم شرطة التحريات وأقسام أخرى متخصصة في شرطة المحافظة، من التعرف على هوية الجناة وتحديد مخبأهم والقاء القبض عليهم في اقل من 48 ساعة من ارتكابهم للجريمة.

واوضح العميد جعفري ان الموقوفين هم 5 أشخاص وقد تم القاء القبض عليهم في عملية معقدة ، وان هذه الخلية كانت تعمل في مجال التهريب والاتجار بالمخدرات ، كما تم ضبط مركبتين تعودان لاعضاء هذه الخلية.