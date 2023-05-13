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أول رد من الهلال السعودي على ضم اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي

أول رد من الهلال السعودي على ضم اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي
السبت ١٣ مايو ٢٠٢٣ - ٠٩:٣٨ بتوقيت غرينتش

نفى الهلال السعودي، "وجود أي اتفاق مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، رغم وجود رغبة بضمه".

العالم - السعودية

وأكد الهلال، أن "هناك رغبة بضم اللاعب، لكن لا يوجد حتى الآن أي اتفاق نهائي أو شفهي مع نجم المنتخب الأرجنتيني"، مضيفا أن "كل ما يجري هو عبارة عن مفاوضات لا أكثر"، حسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.

وكانت وكالة "فرانس برس" قالت عبر "تويتر" إن "صفقة انتقال ميسي إلى الهلال السعودي أصبحت صفقة محسومة"، مؤكدة أن "المفاوضات انتهت بنجاح وتمت بموجب صفقة "استثنائية وضخمة، وبصدد إنهاء بعض التفاصيل الصغيرة".

وعلّق والد ميسي، ووكيل أعماله، على هذه الأنباء ونفى ما نشرته وسائل إعلام فرنسية حول إتمام صفقة انتقال ميسي للدوري السعودي.

وكتب والد ميسي: "ليس لدى ميسي أي صفقات للعام المقبل"، مشيرا إلى أنه لن يتم اتخاذ أي قرار قبل انتهاء الدوري الفرنسي مع باريس سان جيرمان.

وتابع: "عندما ينتهي الموسم سيكون هناك وقت لمعرفة ما هو متاح من صفقات واتخاذ قرار بهذا الشأن".

ولفت وكيل أعمال ميسي إلى أن الشائعات حول ميسي كثيرة وتتكرر من حين لآخر من قبل أشخاص يسعون لكسب الشهرة، مضيفا: "لدينا حقيقة واحدة وهي أنه لا يوجد أي اتفاق، لا شفهي ولا موقع".

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أول رد من الهلال السعودي على ضم اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي