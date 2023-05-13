ما رأيكم بتطورات العدوان على غزة ورد المقاومة بالصواريخ؟

العالم – ما رأيکم

كما يشدد باحثون سياسيون أن كيان الاحتلال فشل في استعادة إعادة الردع من المقاومة حيث لم يعد عامل الوقت بصالحه، ويشددون على أن المعركة جارية من أجل إنهاك الاحتلال واستنزافه من الداخل.

وفيما يؤكد هؤلاء أن الانتصار دائما يكون للفصائل الفلسطينية، يلفتون إلى أن الرد لم يقتصر فقط على تل أبيب، بل جاء على مستوطنات القدس أيضاً، وهذه رسالة قوية جدا من حركة الجهاد الإسلامي.

ويلفتون إلى أن نتنياهو كان يتحدث عن هدنة أو تهدئة ومن منظار فوقي، لكنه فوجئ من المقاومة، حيث تجاوز الأمر قدرة نتنياهو وحكومته على إخضاع المقاومة للتهدئة.

ويشيرون إلى أن نتنياهو تعرض ويتعرض لضغط شديد وقوي جدا لإنهاء المعركة في اسرع وقت ممكن، إذ أن إطالة أمد المعركة لا يلعب في مصلحة الاحتلال، لأنه يربك أجندة الحكومة وبالذات نتنياهو.

ويؤكدون أن شرط وقف الاغتيالات إنما هو شرط تعجيزي، المقصود منه إطالة أمد الحرب حتى إنهاك الاحتلال واستنزافه من الداخل.

فما رأيكم:

كيف تقرأ تطورات العدوان على غزة ورد المقاومة بصواريخ وصلت لمستوطنات بيت لحم؟

هل تورط الاحتلال في توسيع عدوانه مع ادارة الغرفة المشتركة للمعركة باقتدار مفاجيء؟

ماذا يعني تخبط نتنياهو باتخاذ قرار بشأن التهدئة مع سقوط مخططه باستفراد الجهاد الاسلامي؟

ما وقع كلمة الامين العام لحزب الله تأييداً لمعركة ثأر الاحرار ودعماً مطلقاً لمجاهدي القطاع؟