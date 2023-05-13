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وزير النفط الايراني: تمديد عقدي توريد الغاز للعراق لمدة 5 سنوات

وزير النفط الايراني: تمديد عقدي توريد الغاز للعراق لمدة 5 سنوات
السبت ١٣ مايو ٢٠٢٣ - ١١:١٢ بتوقيت غرينتش

أكد وزير النفط الايراني، الاتفاق مع الجانب العراقي حول تمديد عقدي توريد الغاز للبلد الجار لمدة 5 سنوات.

العالم - ايران

وأوضح الوزير" جواد أوجي" في تصريح اليوم السبت حول التوافقات المتوصل اليها مع العراق مؤخرا في قطاع النفط والطاقة ، بأنه تم الاتفاق مع وزارء الكهرباء العراقية حول تمديد صادرات الغاز الايراني، ومن حسن الحظ أن القضايا الفنية لتمديد العقدين قد عولجت تقريبا.

وأستدرك أن ثمة عقدين لتوريد الغاز الايراني لمحطتي الكهرباء بغداد والبصرة وأن الجانبين قد اتفقا على تمديدهما لمدة 5 سنوات.

الوزير أشار للمذكرة المبرمة بين البلدين، مبيّنا أن ايران تمتلك قدرات عالية في انتاج النفط والغاز وصناعة التكرير والبتروكيماويات، حيث اتفق الطرفان على تطوير الحقول المشتركة وتبادل المعلومات والاكتشافات في اطار موحد.

وأضاف أحد محاور التوافقات انشاء خطوط لنقل النفط والغاز وتحديث وإعادة تأهيل مصافي نفط عراقية.

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وزير النفط الايراني: تمديد عقدي توريد الغاز للعراق لمدة 5 سنوات

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