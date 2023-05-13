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شاهد..المقاومة الفلسطينية تطلق 100 صاروخ دفعة واحدة

السبت ١٣ مايو ٢٠٢٣ - ١١:٣٢ بتوقيت غرينتش

أطلقت المقاومة الفلسطينية ظهر اليوم السبت، قرابة 100 صاروخ دفعة واعدة تجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948.

العالم - فلسطين

وقال موقع "قدس برس"، إن عدة رشقات صاروخية كبيرة وثقيلة انطلقت ظهر اليوم من مناطق متفرقة في قطاع غزة تجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، في حين حاولت منظومة القبة الحديدية التابعة لجيش الاحتلال اعتراضها.

وقالت مصادر عبرية إن صافرات الإنذار دوت في مستوطنات "أسدود"، "نتسان"، و"مفطاحيم"، "افشالوم"، و"ديكل".

ومنذ فجر الثلاثاء، تنفذ طائرات إسرائيلية عدوانا على غزة، أسفر عن اسشهاد 33 فلسطينيا بينهم 6 من قادة "سرايا القدس" الجناح المسلح لحركة "الجهاد الإسلامي"، فيما بدأت الفصائل الفلسطينية الأربعاء، بالرد برشقات صاروخية وصلت "تل أبيب".

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