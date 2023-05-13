شاهد.. معرض طهران الدولي للكتاب بعدسة العالم

العالم - مراسلون

الدورة الـ34 لمعرض طهران الدولي للكتاب، تتواصل فعالیاتها في مصلى الامام الخميني (رض) بمشارکة آلاف دور النشر الداخلیة والاجنبیة، المعرض الذي حمل شعار “المستقبل يقرأ”، یحظی باهتمام الجمهور الایراني، حیث یعتبر أحد اکبر معارض الكتاب في العالم وفقا لمعاییر المساحة وعدد دور النشر والكتب اضافة الی الاستقبال الجماهیري، ویشكل فرصة للقاء الكتاب والمثقفین والناشرین من مختلف دول العالم وتبادل الخبرات والتجارب وتدوال المشاکل والازمات التي یواجهها الكتاب والنشر في العصر الحالي.

وقال مواطن ايراني لمراسل قناة العالم الاخبارية: "أنا كل عام انتظر افتتاح المعرض وأزوره باحثا عن الكتب التي تعنيني وتفيدني بدراستي ووجدت تنوعا كبيرا في العناوين".



بدورها قالت مواطنة ايرانية: "معرض هذا العام لحد الان كان جيدا وقد وجدت الكتب التي كنت اريدها وشاهدت حضورا ملفتا من قبل المواطنين".



واجتمع بالارقام 2700 ناشر محلي في القطاعات العامة والأكاديمية وقطاع الأطفال والشباب، و200 مؤسسة متخصصة في مجال الطباعة والترجمة والنشر، بالاضافة الى 100 ناشر أجنبي حضروا في أكشاك المعرض لعرض الكتب التي تم نشرها من عام الفين وخمسة عشر إلى هذا العام. كما يتم تقديم نحو 540 الف عنوان كتاب في القسم الدولي، وبالتزامن مع هذه الدورة من المعرض يقام المعرض الافتراضي الثاني للكتاب الذي يعمل على مدار الساعة، ويمكن للمهتمين شراء كتبهم عبر الإنترنت.



وقال المترج الايراني محمد رضا مقدسي: لمراسل قناة العالم: "اكثر من 30 كتابا ترجمتها مع فريق الترجمة وتم عرض اثنين منها في هذا المعرض، من خلال حضوري رأيت اقبال المواطنين على المعرض الذي لم يكن يقام بسبب جائحة كورونا ".

بدورها تواظب ايران علی تنظیم المعرض سنویا لاتاحة الفرصة امام القارئ الایراني للاطلاع علی آخر الاصدارات فیما اکد مسؤولون أن ایران تحتل مرکزا مرموقا في المنطقة والعالم من حیث عدد عنوان الكتب الصادرة.



المعرض الدولي للكتاب بطهران بعد مرور هذه الاعوام من عمره، اصبح محطة ثقافية كبيرة تحرص العديد من دور النشر العالمية والوطنية على المشاركة فيه.

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