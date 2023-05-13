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حماس: الاحتلال يمارس جرائم حرب ضد الإنسانية

حماس: الاحتلال يمارس جرائم حرب ضد الإنسانية
السبت ١٣ مايو ٢٠٢٣ - ٠١:٣٣ بتوقيت غرينتش

أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أنّ الاحتلال الإسرائيلي يمارس جرائم حرب ضد الإنسانية باستهدافه بيوت الآمنين، وقتله عشرات الأبرياء من الأطفال والنساء. 

العالم - فلسطين

وقال الناطق باسم الحركة د. عبد اللطيف القانوع اليوم السبت: "إنّ الصمت الإقليمي والدولي وسياسة المعايير المزدوجة التي ينتهجها شجع الاحتلال الصهيوني على التمادي في عدوانه وتصعيد جرائمه بحقّ شعبنا، وهو ما يتطلّب تحركًا سريعًا لوقف تغوُّل الاحتلال".

وشدّد على أنّ الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة في حالة دفاع عن النفس وصد للعدوان الصهيوني، ولن ينجح الاحتلال في كسر إرادة الشعب الفلسطيني.

وأكد القانوع أنّ الغرفة المشتركة ستُواصل مواجهة عدوان الاحتلال والتصدي لجرائمه بكلّ بسالة وإباء، وليس أمام الاحتلال إلا وقف عدوانه الفاشي بحقّ الشعب الفلسطيني.

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