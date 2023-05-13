شاهد.. العالم تواكب تشيع جثمان الشهيد "الحسني" وهذا ما قالته عائلته

العالم - مراسلون

دموع أبنائه تروي شوقا بدأ من اللحظة الاولى للفراق، اياد الحسني قائد نعته الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة فقد كان حلقة الوصل بين من القسام والسرايا، شيع في جنازة مهيبة بمشاركة كافة الفصائل والقوى الشعبية والوطنية.

وقال شقيق الشهيد الحسني لمراسلة قناة العالم الاخبارية: "إن ابو أنس شهيد الامة، والمقاومة وفلسطين، وكل محور المقاومة من فلسطين حتى سوريا حتى غزة حتى العراق، ابو أنس سليماني، كان الحاج قاسم سليماني رضوان الله علية قدوة".

ارث وطني ونضالي كبير تركه الشهيد اياد الحسني في كل الساحات الامر الذي سيلقي مسؤولية كبرى على سيحمل اللواء من بعده .

وقال نجل الشهيد الحسني أنس أياد الحسني لمراسلة قناة العالم: "إن هذا الاحتلال اوجعنا وهناك غصة في قلوبنا، لكن لا لن يكسرنا سيتذكر وجوهنا كل ابناء محور المقاومة والشعب الفسطيني وابناء المقاومة وينتقمون لدماء الشهداء".

وبينما لازال جثمان الحسني يحمل على الاكتاف اوفت المقاومة له بالعهد واطلقت صواريخها انتقاما لاغتياله.

وقال شقيق الشهيد والأمين العالم لكتائب شهداء الاقصى مجموعات أين جودة لمراسلة قناة العالم: "إن الشهيد واصل لاخر لحظة كان يواصل مع غرفة القيادة المشتركة بقيادة القسام، ولم يترك الميدان".

المقاومة تواصل ضرباتها للمحتل واحدة تلو الاخرى ليس اخرها محاولة اطلاق الصواريخ على حقل الغاز واستخدام صواريخ مضادة للطائرات ولازلنا بانتظار المزيد من المفاجآت.

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