شاهد.. نابلس تزف شهدائها بعد مواجهة شرسة مع الاحتلال

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في التفاصيل.. الشهيدان سائد شاكر وعدنان الاعرج ارتقيا بعد مواجهات معالاحتلال اعترف هو نفسه بانه كانت عنيفة، الاحتلال قبل ان يغادر بلاطة اقدم على تفجير احد المنازل بدعوى العثور على عبوات متفجرة في داخله.

التصعيد في مدينة نابلس وتزامنه مع الحرب التي تشن على قطاع غزه يحمل رسالة اسرائيلية بان الضفة الغربية هي الاكثر اهمية رغم المعركة في غزة فان الامن الاسرائيلي لم تغب عيناه عنها وبانها ستظل المركز الرئيس لعملياته لخطورتها امنيا.

الاحتلال يهاجم غزة ويعتدي على الضفة ظنا انه قادر على استعادة قوة الردع.

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