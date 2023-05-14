الأحد ١٤ مايو ٢٠٢٣
٠٦:٠٥ GMT
فارسی
البث المباشر

المقاومة مستمرة رغم جرائم الإحتلال

المقاومة مستمرة رغم جرائم الإحتلال
الأحد ١٤ مايو ٢٠٢٣ - ٠٥:٣٣ بتوقيت غرينتش

قال أمين عام حركة "الجهاد الإسلامي" بفلسطين زياد النخالة "إن مشاهد التضامن الفلسطيني عندما تستهدف بيوت المدنيين، وهم يتدافعون لتقديم العون والمساعدة لمن تقصف بيوتهم، لهو مثار فخر وعز لنا".

العالم- فلسطين

وأضاف "النخالة": "شعبنا رغم الألم يخرج مرفوع الرأس في كل مكان في غزة والضفة وعلى امتداد العالم مؤيدا ومساندا..إنها أيام عز وكرامة لشعبنا الذي يواجه بالإمكانات البسيطة كل هذا العدوان..شعبنا لم ينكسر ولن ينكسر وكانت المقاومة بكل فصائلها جدارا قويا".

وأردف النخالة: "نحن نخرج من هذه المعركة وسلاحنا في أيدينا ومقاتلونا في الميدان جاهزون لمقارعة أي عدوان".

هذا و تظاهر الاف الفلسطينيين في قطاع غزة، مساء أمس السبت، احتفالا بقدرة وصمود المقاومة قبل دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين الفصائل والاحتلال الإسرائيلي حيز التنفيذ، بعد 5 أيام من العدوان المستمر على القطاع.

ومع دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ الساعة التاسعة بتوقيت القدس، خرجت مسيرات عفوية في جميع أنحاء القطاع احتفالا بذلك.

وشهدت المسيرات رفع الأعلام الفلسطينية، وترديد تكبيرات، كما جابت مسيرات للسيارات والدراجات النارية وسيارات الدفاع المدني والإسعافات شوارع القطاع الرئيسية.

وبدأ مساء السبت سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين الاحتلال والمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، بوساطة إقليمية، وذلك بعد 5 أيام من التصعيد العسكري.

روابط ذات صلة

مسيرات في المخيمات الفلسطينية بلبنان تنديدا بالعدوان الاسرائيلي على غزة

مسيرات في قطاع غزة بعد سريان التهدئة احتفالا بثبات وقدرة المقاومة

النخالة: نخرج من هذه المعركة وسلاحنا في أيدينا ومقاتلونا جاهزون لمقارعة أي عدوان

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. الاحتلال يصيب شابا فلسطينيا ويعتقل آخرين خلال اقتحام نابلس

المقاومة مستمرة رغم جرائم الإحتلال

شاهد.. اسطنبول، مفتاح الفوز في انتخابات ترکيا

بالفيديو... لبنان.. مخيمات الشمال احتفلت بانتصار المقاومة في غزة

بريطانيا تشارك في أكبر مناورة عسكرية للــناتو بــ'إستونيا'

صحف عربية... لبنان دخل بالمسار الجدي لإنهاء الشغور الرئاسي