المقاومة مستمرة رغم جرائم الإحتلال

العالم- فلسطين

وأضاف "النخالة": "شعبنا رغم الألم يخرج مرفوع الرأس في كل مكان في غزة والضفة وعلى امتداد العالم مؤيدا ومساندا..إنها أيام عز وكرامة لشعبنا الذي يواجه بالإمكانات البسيطة كل هذا العدوان..شعبنا لم ينكسر ولن ينكسر وكانت المقاومة بكل فصائلها جدارا قويا".

وأردف النخالة: "نحن نخرج من هذه المعركة وسلاحنا في أيدينا ومقاتلونا في الميدان جاهزون لمقارعة أي عدوان".

هذا و تظاهر الاف الفلسطينيين في قطاع غزة، مساء أمس السبت، احتفالا بقدرة وصمود المقاومة قبل دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين الفصائل والاحتلال الإسرائيلي حيز التنفيذ، بعد 5 أيام من العدوان المستمر على القطاع.

ومع دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ الساعة التاسعة بتوقيت القدس، خرجت مسيرات عفوية في جميع أنحاء القطاع احتفالا بذلك.

وشهدت المسيرات رفع الأعلام الفلسطينية، وترديد تكبيرات، كما جابت مسيرات للسيارات والدراجات النارية وسيارات الدفاع المدني والإسعافات شوارع القطاع الرئيسية.

وبدأ مساء السبت سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين الاحتلال والمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، بوساطة إقليمية، وذلك بعد 5 أيام من التصعيد العسكري.