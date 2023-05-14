خروقات في الانتخابات الموريتانية تنذر باشتباك سياسي ساخن

العالم - مراسلون

بعد خمسة عشر يوما من الدعاية الانتخابية توجه الموريتانيون لصناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم واختيار ممثليهم في البرلمان والبلديات والمجالس الجهوية.

ودعى الرئيس الموريتاني المسجلين على اللوائح الانتخابية لتحكيم ضمائرهم في اختيار من ينتخبونهم.

وقال الرئيس الموريتاني ولد الشيخ الغزواني:"السياسيون قالوا کلمتهم في الايام الماضية من خلال مهرجاناتهم ووسائل الاعلام والان ننتظر کلمة المواطن عن طريق الادلاء بصوته في الانتخابات".

أحزاب المعارضة عبرت عن شجبها لما أسمته خروقات من أبرزها عدم توفر بطاقات الناخبين الكافية داخل بعض المكاتب وظهور اسماء البعض في مكاتب لم يسجلوا فيها، أحيانا تكون في مدن بعيدة من أماكن تسجيلهم، إضافة لتحويلهم لمراكز غير مجهزة للتصويت.

وقال مدير حملة حزب تواصل المعارض الشيخاني ولد بيبة:"حالة غيرمسبوقة من الفشل في ادارة اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، فهناک خروقات وعمليات تزوير واسعة اضافة لغياب نماذج التصويت واغلاق عدد من المکاتب لعدم وصول فرق ورؤساء مکاتب".

أحزاب الأغلبية عبر بعضها ايضا عن شجبه للخروقات الانتخابية مؤكدة حصول تلاعب واضح بمسار العملية الانتخابية.

وشارك في هذه الانتخابات خمسة وعشرون حزبا تتنافس على ست لوائح من بينها لائحة مستحدثة للشباب وتضم ممثلين عن ذوي الاحتياجات الخاصة.

ومع الساعات الأولى بدت النواقص واضحة او كما تسميها المعارضة الخروقات، وهو ما سينعكس على النتائج وينذر باشتباك سياسي ساخن.