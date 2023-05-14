إيران الأولى في العالم في إنشاء خطوط أنابيب النفط رغم الحظر

العالم - ايران

وأعلنت قاعدة البيانات المتخصصة Global Energy Monitor ، بعد مراجعة مشاريع النفط في دول مختلفة ، أن هنالك 9100 كم من خطوط أنابيب النفط قيد الإنشاء في جميع أنحاء العالم ، كما تم التخطيط أيضًا لانشاء 21900 كم من خطوط الأنابيب. وتقدر إجمالي تكلفة إنشاء كل هذه الخطوط بحوالي 131.9 مليار دولار.

بناءً على ذلك ، هناك ما مجموعه 31000 كيلومتر من خطوط أنابيب النفط في العالم قيد الإنشاء أو التخطيط. وقد زاد هذا الرقم بنسبة 30٪ مقارنة بالعام السابق.

يقع حوالي نصف خطوط أنابيب النفط قيد الإنشاء أو المخطط لها في إفريقيا وآسيا ، بما في ذلك 4400 كيلومتر من خطوط الأنابيب قيد الإنشاء بتكلفة 14.4 مليار دولار و 10800 كيلومتر من خطوط الأنابيب المخطط لها بتكلفة 59.8 مليار دولار.

وضع معهد الأبحاث الأميركي هذا إيران على رأس القائمة من خلال تقديم أول 20 دولة في العالم من حيث طول خطوط أنابيب النفط قيد الإنشاء.

على الرغم من أن إيران تخضع لاجراءات الحظر الاميركية غير القانونية ، إلا أن أكبر عملية إنشاء لأنابيب النفط في العالم هي الجارية الان في ايران بطول يفوق 1900 كيلومتر ، وهو أكثر من أي دولة أخرى في العالم.

وبعد إيران ، تحتل الهند المرتبة الثانية اذ تقوم ببناء 1630 كيلومترًا من خطوط أنابيب النفط في أراضيها. تحتل النيجر المرتبة الثالثة ببناء 1200 كيلومتر من خطوط الأنابيب. كندا وبنين والصين وتايلاند والعراق وروسيا والأرجنتين وأميركا ومقدونيا الشمالية وبولندا والأردن وبلغاريا وأنغولا وسوريا وكينيا وزامبيا وتنزانيا تاتي بعدها على التوالي.

ويبلغ إجمالي عدد خطوط أنابيب النفط قيد الإنشاء في إيران أكثر من 12 ضعف عدد خطوط أنابيب النفط قيد الإنشاء في الولايات المتحدة التي يقدر الرقم فيها بنحو 150 كيلومترًا، وفي العراق 400 كم وفي الصين 420 كم.