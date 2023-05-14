الاحتلال يعيد فتح المعابر مع قطاع غزة

العالم- فلسطين

وأعلنت اللجنة الرئاسية لتنسيق البضائع، أنّ "الاحتلال أبلغنا يوم أمس السبت، بقرار فتح معبر كرم أبو سالم اليوم الأحد لدخول المواد الغذائية والأعلاف والوقود".

وقال هشام محمود عدوان المتحدث باسم هيئة المعابر والحدود بغزة، إنّ "الاحتلال سيقوم بفتح معبر بيت حانون/ إيرز شمال القطاع اليوم الأحد في الاتجاهين لجميع الفئات".

وسمحت الشرطة البحرية للصيادين بالدخول للبحر بعد أيام من منعهم بسبب التصعيد الصهيوني على القطاع.

وفي السياق، أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي في غزة، عن استئناف الدراسة في المدارس الحكومية والخاصة ووكالة الغوث ورياض الأطفال في محافظات غزة _اعتباراً من صباح يوم غد الإثنين 15/5/202، للحفاظ على أبنائنا الطلبة والتأكد من عدم وجود أية مخلفات من عدوان الاحتلال.

وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، عن عودة الدوام اليوم الأحد في المؤسسات الحكومية والوزارات إلى طبيعته.

يذكر أنّ وزارة الصحة في قطاع غزة، أفادت صباح اليوم الأحد، بأنّ حصيلة العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة خلال الخمسة أيام الماضية هي 33 شهيداً و190 إصابة بجراح مختلفة.

ودخل مساء أمس اتفاق وقف إطلاق نار بين المقاومة في قطاع غزة وجيش الاحتلال الصهيوني حيز التنفيذ في تمام الساعة العاشرة مساءً برعاية مصرية.

