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عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى
الأحد ١٤ مايو ٢٠٢٣ - ٠٦:٤٠ بتوقيت غرينتش

اقتحم مستوطنون متطرفون صهاينة، صباح اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك، من باب المغاربة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال "الإسرائيلي".

العالم- فلسطين

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، أدوا طقوسا تلمودية في منطقة باب الرحمة شرقي المسجد.

وتفرض شرطة الاحتلال تضييقات على دخول الفلسطينيين للأقصى، وتدقق في هوياتهم الشخصية وتحتجز بعضها عند بواباته الخارجية.

وتواصلت الدعوات الفلسطينية للحشد والنفير في باحات الأقصى، لإحباط مخططات المستوطنين لتنفيذ أكبر اقتحام في ذكرى ما يُسمى "يوم توحيد القدس، الموافق 18 أيار/ مايو الجاري.

وتعتزم "منظمات الهيكل" تنفيذ اقتحامات واسعة في المسجد الأقصى، في ذكرى احتلال القدس، بالإضافة إلى "مسيرة الأعلام" في القدس القديمة.

ويشهد المسجد الأقصى يوميًا عدا الجمعة والسبت، سلسلة انتهاكات واقتحامات من المستوطنين، بحماية شرطة الاحتلال، في محاولة لفرض السيطرة الكاملة على المسجد، وتقسيمه زمانيًا ومكانيًا.

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