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تعيين 'محمد توتونجي' سفیرا جديدا لايران في الکویت

تعيين 'محمد توتونجي' سفیرا جديدا لايران في الکویت
الأحد ١٤ مايو ٢٠٢٣ - ١٠:٠٩ بتوقيت غرينتش

من المقرر أن يعلن عن تعيين «محمد توتونجي» سفيرا جديدا للجمهورية الاسلامية الايرانية في الكويت ليحل محل «محمد ايراني» الذي تولى هذا المنصب في الكويت قبل 5 اعوام.

العالم - ايران

وقد شغل «توتونجي» في وقت سابق منصب رئيس دائرة الخليج الفارسي في وزارة الخارجية والقائم بالأعمال السابق لسفارة ايران في سلطنة عمان.

وكانت الكويت قد سحبت سفيرها من ايران اثر الاحداث التي طالت السفارة السعودية في مواكبة لها للأخيرة التي سحبت سفيرها من طهران، وقللت مستوى العلاقات الدبلوماسية مع الجمهورية الاسلامية الايرانية، فيما عينت الحكومة الكويتية العام الماضي سفيرها الجديد في طهران بعد حوالي 6 اعوام.

وكان وزير الخارجية «حسين امير عبداللهيان» قد اعلن في تصريح تلفزيوني الصيف الماضي أن الكويت حددت سفيرها الجديد في طهران، فيما اعلنت وزارة الخارجية الايرانية موافقتها على السفير الجديد.

الجدير بالذكر أن السفير الكويتي الجديد لدى الجمهورية الاسلامية الايرانية «بدر عبدالله المنيخ» كان قد التقى في بداية مهمته في طهران وزير الخارجية وسلمه نسخة من اوراق اعتماده العام الماضي.

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