الانتخابات في تركيا.. المنافسة تحتدم

العالم - ترکيا

في طوابير طويلة تشكلت قبل فتح مراكز الاقتراع عند الساعة الثامنة صباحا اصطف الناخبون الاتراك في اسطنبول وانقرة وديار بكر ومدن اخرى لانتخاب اعضاء البرلمان والرئيس الثالث عشر للبلاد.

ووسط حالة من الترقب واحتدام المنافسة بين المرشحين يدلي ملايين الاتراك بأصواتهم في انتخابات وصفت بالمصيرية والحاسمة والتي ستحدد من سيقود تركيا وما إذا كان الرئيس رجب طيب أردوغان سيواصل حكمه الذي بدأه قبل عقدين.

وقال اردوغان:"أتمنی ان تحمل النتيجة المزيد من الخيرات لترکية وادعو کل الناخبين للإدلاء بأصواتهم من أجل اظهار قوة ديمقراطية للعالم".

اربعة وستون مليون ناخب من أصل خمسة وثمانين مليون نسمة تسجلوا للادلاء بأصواتهم في أكثر من مئة وواحد وتسعين الف مركز اقتراع موزعين في مختلف أنحاء تركيا. ومن بين هؤلاء الناخبين ثلاثة ملايين واربعمئة الف شخص صوتوا في الخارج واكثر من خمسة ملايين شاب سيشاركون في هذا الاستحقاق للمرة الأولى.

انتخابات الرئاسة يتنافس عليها ثلاثة مرشحين هم مرشح تحالف الجمهور رجب طيب أردوغان، الذي يطمح إلى الفوز بولاية ثانية وأخيرة بعد تحول البلاد إلى النظام الرئاسي ومرشح تحالف الشعب وزعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليتشدار أوغلو ومرشح تحالف الأجداد سنان أوغان، بعد انسحاب محرم إينجه. في حين يتنافس اربعة وعشرون حزبا سياسيا على مقاعد البرلمان البالغ إجمالي عددها ستمئة مقعداً.

وقال کمال کليتشدار أوغلو:"اشتقنا جميعاً للديمقراطية ونفتقد وقوفنا معاً ومعانقتنا لبعضنا البعض، سترون الربيع يعود الی هذا البلد ان شاء الله وسيستمر الی الأبد".

وتظهر استطلاعات الرأي تقدما بفارق ضئيل لكمال كليتشدار أوغلو المنافس الرئيسي لأردوغان والذي يقود تحالف الشعب المكون من ستة أحزاب معارضة لكن في حال لم يحصل أي مرشح على الأغلبية فستعقد جولة ثانية في الثامن والعشرين من هذا الشهر. اما بالنسبة لانتخابات البرلمان فمن المرجح أن يكون السباق متقاربا بين تحالفي الجمهور والشعب وسط آمال يعلق عليها الاخير لانتزاغ الاغلبية من تحالف الجمهور بقيادة اردوغان.