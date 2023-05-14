الأحد ١٤ مايو ٢٠٢٣
٠١:٤٢ GMT
فارسی
البث المباشر

نقطة تواصل..

تنديد البحرينيين بالعدوان الاسرائيلي على غزة وصهينة المناهج الدراسية

الأحد ١٤ مايو ٢٠٢٣ - ٠١:١٧ بتوقيت غرينتش

يتناول البرنامج "نقطة تواصل"مناقشة أهم القضايا والموضوعات التي يتفاعل معها النشطاء البحارنة على مدار اسبوع كامل في منصات التواصل الاجتماعي وما يتعلق بتفاعل النشطاء البحارنة بخبر العدوان الدموي على قطاع غزة الاسبوع الماضي الذي دمر الحجر والبشر.

العالمنقطة تواصل

ووسلط البرنامج الضوء على تفاعل النشطاء البحرينيين داخل البحرين وخارجه في مقاطع فيديو متعلقة بالعدوان الاسرائيلي على قطاع غزة وهو العنوان الأبرز في البرنامج.

كما يناقش برنامج " نقطة تواصل " تعاطي البحارنة وموقفهم من العدوان الصهيوني على غزة وتأكيدهم في أن الشعب البحريني يقف قلبا وقالبا مع القضية الفلسطينية بمعزل عن الموقف الرسمي المطبع مع الكيان وفاعلهم على مقطع فيديو يظهر الدمار وعدد الشهداء.

واستعرض البرنامج تغريدة السيد مجيد مشعل عضو المجلس العلمائي في البحرين قائلا:"ثم ماذا نعمل مع الممارسات العدوانية المستمرة والمتصاعدة للكيان الصهيوني تجاه أخواننا الفلسطينيين والمقدسات الإسلامية ؟!"

كما تطرق البرنامج الى تغريدة يوسف الخجا قائلا:"وأي المفردات الممكن استبدالها لتجميل هذا القبح المقيت؟!".

وبحث البرنامج في الاجماع الوطني الشعبي في رفض صهينة المناهج الدراسية في البحرين مستعرضا بيان العلماء والدعاة بمملكة البحرين بشأن التغييرات الأخيرة في المناهج الدراسية الحكومية.

وناقش برنامج"نقطة تواصل" موضوع تهويد المنامة، ومستعرضا زيارة وزير هندي للبحرين وماقاله:"من الجيد أن تشعر بـ"ليتل انديا" في قلب سوق المنامة، وأصحاب برنامج خطوة يجددون الاحتجاج وصرختهم نحن بلا رواتب.

واستعرض البرنامج مشهدا لمواطن يصف معاناته أثناء اجتماع مجموعة من النواب بمتضرري برنامج خطوة "التأمينات".

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

روابط ذات صلة

شاهد ما حلّ بعبدالهادي الخواجة عندما عاد الى البحرين!

عريضة بريطانية تدين دعم لندن للنظام البحريني

الحكومة والحلول الأمنية  الفاشلة +فيديو

منظمة حقوقية: إدارة سجن جو تتعمد إهانة الرموز المعتقلين وإهمال علاجهم

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد بالفيديو.. الانتخابات الترکية.. نسبة مشارکة غيرمسبوقة في العاصمة

عمران خان يدعو مواليه إلى "تظاهرات جديدة" في باكستان

خاجي يجري مباحثات مع بيدرسون حول التطورات في سوريا

ممثل حزب الله في طهران: إيران القوية أولى المخاطر الجدية والمباشرة لكيان الاحتلال

تعاون صيني وسوري لتعزيز التعاون الصحي

منير شفيق: الكيان الصهيوني فقد تفوّقه العسكري الحاسم + فيديو